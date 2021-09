மாநில செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் சீமான் வெளியிட்டார் + "||" + Seeman released the list of candidates for the Kanchipuram, Chengalpattu district local body elections

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியல் சீமான் வெளியிட்டார்