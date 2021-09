மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி இருப்பு இல்லை கூடுதலாக வழங்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தல் + "||" + Urging the Central Government to provide additional vaccine stock in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் தடுப்பூசி இருப்பு இல்லை கூடுதலாக வழங்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தல்