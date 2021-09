மாநில செய்திகள்

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி கிராம சபை கூட்டம் நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி + "||" + Government of Tamil Nadu gives permission to hold Grama saba meeting on October 2

