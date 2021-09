மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 2-ம் தவணை கோவேக்சின் தடுப்பூசி இன்று போடலாம் மாநகராட்சி தகவல் + "||" + The 2nd installment of covex vaccine can be given today in Chennai, according to the corporation

சென்னையில் 2-ம் தவணை கோவேக்சின் தடுப்பூசி இன்று போடலாம் மாநகராட்சி தகவல்