மாநில செய்திகள்

பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.500 அபராதம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை + "||" + Metropolitan Corporation of Chennai warns of Rs 500 fine for littering in public places

பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.500 அபராதம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை