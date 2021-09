மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கை 1 சதவீதத்திற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளதாக தகவல் + "||" + Enrollment of govt school students at Anna University fallen below 1 per cent

