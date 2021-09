மாநில செய்திகள்

மாயமான நில ஆவணங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Court order action to be taken on investigation and filing of magical land documents

மாயமான நில ஆவணங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டும் ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு