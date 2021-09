மாநில செய்திகள்

தம்பிதுரைக்கு சொந்தமான கல்வி நிறுவனம் நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்துள்ளதா? ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Does Thampidurai-owned educational institution occupy the watershed? Court order to inspect

தம்பிதுரைக்கு சொந்தமான கல்வி நிறுவனம் நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்துள்ளதா? ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு