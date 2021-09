மாநில செய்திகள்

35 நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 1700-ஐ தாண்டியது + "||" + After 35 days the corona impact in Tamil Nadu exceeded 1700

35 நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 1700-ஐ தாண்டியது