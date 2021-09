மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் யானைகளை தனிநபர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க சென்னை ஐகோர்ட்டு தடை + "||" + Chennai HC bans elephants from being controlled by individuals in Tamil Nadu

