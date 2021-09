மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க கூடுதல் பறக்கும் படைகள் + "||" + Collector and District Electoral Officer Purva Cork said additional flying squads would be set up to prevent voters from being rewarded and deprived of cash in local elections

