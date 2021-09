மாநில செய்திகள்

ஐ.சி.எம்.ஆர். வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி கொரோனா இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் + "||" + ICMR Ensure that the corona death certificate is issued in accordance with the guidelines

