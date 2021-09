மாநில செய்திகள்

நில அபகரிப்பு குற்றச்சாட்டு குறித்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிராக மொட்டைக் கடிதம் வந்தாலும் விசாரிக்க வேண்டும் + "||" + The land grab allegation should be investigated even if a blunt letter is received against the people's representatives

நில அபகரிப்பு குற்றச்சாட்டு குறித்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு எதிராக மொட்டைக் கடிதம் வந்தாலும் விசாரிக்க வேண்டும்