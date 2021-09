மாநில செய்திகள்

பணம் கொடுத்து படிவம் வாங்கவேண்டாம்: முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் வெள்ளைத்தாளில் மனு அளித்தாலே போதும் + "||" + Do not buy the form with money: It is enough for the First-Minister to file a petition in white paper in private

பணம் கொடுத்து படிவம் வாங்கவேண்டாம்: முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் வெள்ளைத்தாளில் மனு அளித்தாலே போதும்