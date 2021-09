மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் தி.மு.க. கூட்டணி தொடருமாஎன்.ஆர்.காங்கிரஸ் பா.ஜ.க. கூட்டணியிலும் கடும் போட்டி + "||" + Will the alliance continue as the parties in the Congress DMK oppose the reservation in the local elections? The question arises. As well as the NR Congress & BJP. There is fierce competition in the alliance as well.

