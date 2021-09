மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Collector Purva Cork inspected the counting centers following the local elections.

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு