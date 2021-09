மாநில செய்திகள்

திருக்கனூர் அருகே 2 கிராம மக்கள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் + "||" + Two villagers carrying black flags staged a protest near Chettipattu near Thirukkanur against the allotment of the post of councilor to the tribals.

திருக்கனூர் அருகே 2 கிராம மக்கள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம்