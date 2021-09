மாநில செய்திகள்

பாம்பன் துறைமுகத்தில் 2-ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்; மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க தடை + "||" + No. 2 storm warning cage boom at Pamban port; Fishermen banned from fishing

