மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கடைகள் அடைப்பு தனியார் பஸ்கள் ஓடவில்லை + "||" + Shops in Pondicherry were closed due to a full-blown protest against agricultural laws. The normal life of the people was affected as private buses did not run.

புதுச்சேரியில் கடைகள் அடைப்பு தனியார் பஸ்கள் ஓடவில்லை