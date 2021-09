மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் விளையாட்டு விளம்பரங்களில் நடிக்கும் கிரிக்கெட், சினிமா பிரபலங்கள் மீது நடவடிக்கை கோரிய மனு தள்ளுபடி + "||" + Dismissal of petition seeking action against cricket and cinema celebrities starring in online sports advertisements; Madurai High Court order

ஆன்லைன் விளையாட்டு விளம்பரங்களில் நடிக்கும் கிரிக்கெட், சினிமா பிரபலங்கள் மீது நடவடிக்கை கோரிய மனு தள்ளுபடி