மாநில செய்திகள்

தமிழக கோவில்களில் புதிதாக அர்ச்சகர்களை நியமிக்க தடை விதிக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சுப்பிரமணிய சாமி மனு + "||" + Ban the appointment of new priests in Tamil Nadu temples; Subramaniam Sami petition in the Supreme Court

தமிழக கோவில்களில் புதிதாக அர்ச்சகர்களை நியமிக்க தடை விதிக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சுப்பிரமணிய சாமி மனு