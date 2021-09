மாநில செய்திகள்

செல்போன் பழக்கத்தால் பள்ளி மாணவிகள் மீதான பாலியல் தொந்தரவு அதிகரிப்பு; பெற்றோர் கண்காணிப்பு அவசியம் + "||" + Increase in sexual harassment of schoolgirls by cell phone use; Parental supervision is essential

செல்போன் பழக்கத்தால் பள்ளி மாணவிகள் மீதான பாலியல் தொந்தரவு அதிகரிப்பு; பெற்றோர் கண்காணிப்பு அவசியம்