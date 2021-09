மாநில செய்திகள்

கோயம்பேட்டில் நடுரோட்டில் தீப்பிடித்து எரிந்த அரசு பஸ் - பயணிகள் அலறியடித்து ஓட்டம் + "||" + Government bus on fire in Nadu road in Coyampet - Passengers screamed and flowed

