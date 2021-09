மாநில செய்திகள்

இதுவரை 70 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர் + "||" + So far 70 percent have been vaccinated

இதுவரை 70 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்