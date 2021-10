மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி வழங்கிய நிதியில் இருந்து சிறந்த எழுத்தாளர்கள் 6 பேருக்கு விருது - புத்தக விற்பனையாளர், பதிப்பாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + Award for 6 Best Writers from the Fund provided by Karunanidhi - Bookseller, Publishers Association Announcement

கருணாநிதி வழங்கிய நிதியில் இருந்து சிறந்த எழுத்தாளர்கள் 6 பேருக்கு விருது - புத்தக விற்பனையாளர், பதிப்பாளர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு