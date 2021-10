மாநில செய்திகள்

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு 4-ந்தேதி வகுப்புகள் தொடக்கம் + "||" + Start of 4-day classes for first year students in colleges following government guidelines

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி கல்லூரிகளில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு 4-ந்தேதி வகுப்புகள் தொடக்கம்