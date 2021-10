மாநில செய்திகள்

பாலித்தீன் பைகள் தயாரித்த தொழிற்சாலைக்கு ‘சீல்’ + "||" + Puducherry: A ban on plastic products has been imposed in the Bagur commune in Pondicherry from today. Environmental officials sealed off the factory that made the polythene bags and took action.

