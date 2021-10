மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. பொறுப்பேற்ற 5 மாதங்களில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK Law and order disorder within 5 months of taking charge - Edappadi Palanisamy charge

தி.மு.க. பொறுப்பேற்ற 5 மாதங்களில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு