மாநில செய்திகள்

அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தமிழகத்தை முதல் மாநிலமாக்குவோம் - கிராமசபை கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + We will definitely fulfill all the promises and make Tamil Nadu the first state - MK Stalin's commitment at the village council meeting

அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தமிழகத்தை முதல் மாநிலமாக்குவோம் - கிராமசபை கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி