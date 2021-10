மாநில செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இணைய வழி முன்பதிவை ரத்து செய்ய வேண்டும் + "||" + Online booking at paddy purchasing centers should be canceled

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இணைய வழி முன்பதிவை ரத்து செய்ய வேண்டும்