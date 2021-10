மாநில செய்திகள்

காங்கிரசார் திடீர் சாலை மறியல்நாராயணசாமி உள்பட 50 பேர் கைது + "||" + Fifty Congressmen, including former First Minister Narayanasamy, have been arrested in a road blockade in Pondicherry in protest of the arrest of Priyanka Gandhi.

