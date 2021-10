மாநில செய்திகள்

திரையரங்குகளில் சுகாதாரமான கழிப்பறை வசதிகள் உள்ளனவா? அதிகாரிகள் அடிக்கடி ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Do theaters have hygienic toilet facilities? The court ordered the authorities to inspect it frequently

