மாநில செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு - இணையதளம் மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு + "||" + First phase voting in rural local elections Arranged to monitor through the website

ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு - இணையதளம் மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு