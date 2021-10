மாநில செய்திகள்

டெங்கு காய்ச்சலை எதிர்கொள்ள அரசு தயார்கவர்னர் தமிழிசை + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan said the government was ready to tackle dengue fever, which affects more children than corona.

டெங்கு காய்ச்சலை எதிர்கொள்ள அரசு தயார்கவர்னர் தமிழிசை