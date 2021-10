மாநில செய்திகள்

தெருவில் சுற்றித்திரியும் மனநலம் பாதித்தவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Corona vaccine for the mentally ill wandering the streets

தெருவில் சுற்றித்திரியும் மனநலம் பாதித்தவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி