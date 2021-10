மாநில செய்திகள்

கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அமல்படுத்த விசுவ இந்து பரிஷத் வலியுறுத்தல் + "||" + Milind Parande, general secretary of the Visva-Hindu Parishad, called for the implementation of a law banning forced conversions in the state of Pondicherry as well.

