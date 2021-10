மாநில செய்திகள்

புதுவையில் மகாளய அமாவாசைகடற்கரை, திருக்காஞ்சியில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் + "||" + On the eve of the Mahalaya New Moon, they paid homage to their ancestors at the Puduvai beach.

புதுவையில் மகாளய அமாவாசைகடற்கரை, திருக்காஞ்சியில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்