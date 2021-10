மாநில செய்திகள்

கவர்னர் தமிழிசை - ரங்கசாமி சந்திப்பு வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை + "||" + After meeting Governor Tamilisai Saundararajan, First Minister Rangasamy held consultations on state development plans.

