மாநில செய்திகள்

வணிக வரித்துறையின் ஒரே மண்டலத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் டிரைவர்கள் இடமாற்றம் + "||" + Transfer of drivers who have been working in the same zone of the business tax department for more than 10 years

வணிக வரித்துறையின் ஒரே மண்டலத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் டிரைவர்கள் இடமாற்றம்