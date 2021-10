மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாபஸ் உத்தரவுபுதுவை அரசுக்கு அவமானம் நாராயணசாமி வேதனை + "||" + Narayanasamy said it was a great insult to the new government that the tribunal had ordered the withdrawal of the local body election notice.

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாபஸ் உத்தரவுபுதுவை அரசுக்கு அவமானம் நாராயணசாமி வேதனை