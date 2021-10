மாநில செய்திகள்

பள்ளத்தில் தவறி விழுந்த குட்டியானை வனத்துறையினர் மீட்டு தாயுடன் சேர்த்தனர் + "||" + The forest department rescued the cub that fell into the abyss and reunited it with its mother

