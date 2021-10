மாநில செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் ‘எக்ஸ்ரே’ முடிவுகளை படச்சுருளில் வழங்க வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + O. Panneerselvam requests to provide 'X-ray' results in film in government hospitals

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் ‘எக்ஸ்ரே’ முடிவுகளை படச்சுருளில் வழங்க வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்