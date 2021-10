மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அம்மா மினி கிளினிக்குகளுக்கு நர்சுகள் நியமிக்கப்படவில்லை ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில் + "||" + ADMK Nurses not appointed to mother mini clinics in power Minister Ma Subramanian's reply to O. Panneer Selvam

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அம்மா மினி கிளினிக்குகளுக்கு நர்சுகள் நியமிக்கப்படவில்லை ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில்