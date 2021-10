மாநில செய்திகள்

நவம்பர் 1-ந் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு: 1-ம் வகுப்பு பயிலும் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்களும் இருக்கலாம் + "||" + Schools open on November 1: Parents may be with children in 1st grade

