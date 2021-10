மாநில செய்திகள்

நிலக்கரி தட்டுப்பாடு, விலை உயர்வால் சிமெண்ட் உற்பத்தி செலவு மூட்டைக்கு ரூ.60 உயர வாய்ப்பு + "||" + Due to shortage of coal and rising prices, the cost of cement production is likely to go up by Rs 60 per bag

நிலக்கரி தட்டுப்பாடு, விலை உயர்வால் சிமெண்ட் உற்பத்தி செலவு மூட்டைக்கு ரூ.60 உயர வாய்ப்பு