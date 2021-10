மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை நியாயமாக நடத்த வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam and Edappadi Palanisamy insist that local elections should be held fairly

உள்ளாட்சி தேர்தலை நியாயமாக நடத்த வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்