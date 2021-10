மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி பணியில் தீவிரம் காட்டியதால்தான் கொரோனா அச்சமின்றி வெளியே தைரியமாக நடமாட முடிகிறது + "||" + Only by intensifying the vaccination process can the corona move boldly outside without fear

