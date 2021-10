மாநில செய்திகள்

கிரீமி லேயர் முறைக்கு முடிவுகட்ட வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Ramdas urges the Central Government to put an end to the creamy layer system

கிரீமி லேயர் முறைக்கு முடிவுகட்ட வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்