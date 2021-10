மாநில செய்திகள்

முதல்கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் 77.43 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு மாநில தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு + "||" + 77.43 per cent turnout in the first phase of local government elections, the official announcement of the State Election Commission

