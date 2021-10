மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டும் 45 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் - அமைச்சர் சக்கரபாணி + "||" + 45 lakh tonnes of paddy will be procured in Tamil Nadu this year too - Minister Chakrabarty

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டும் 45 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் - அமைச்சர் சக்கரபாணி